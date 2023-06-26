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Ердоган каже, що бунт Пригожина міг призвести до "гуманітарної катастрофи в Україні"

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26.06.2023, 11:57
Ердоган каже, що бунт Пригожина міг призвести до
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ЕРА)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що бунт ватажка терористичної Групи Вагнера Євгенія Пригожина міг призвести до "гуманітарної катастрофи в Україні", а його своєчасне завершення нібито запобігло таким наслідкам.

Як зазначили у канцелярії Ердогана, "деескалація ситуації в Росії запобігла незворотній гуманітарній катастрофі на українському полі".

У повідомленні не пояснювалося, що мається на увазі під "гуманітарною катастрофою в Україні" і яким чином повстання "вагнерівців" на чолі з Пригожиним могло до цього призвести.

Ердоган висловив сподівання, що нещодавні події в Росії стануть новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • Увечері 25 червня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

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Мілана Головань
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