Уряд Британії вирішив готуватися до несподіваного розпаду Росії – The Times

У зв'язку з бунтом ватажка Групи Вагнера Євгенія Пригожина проти російської влади, Велика Британія має готуватися до несподіваного розпаду Росії та розробляти план дій на різні сценарії. Про це повідомляє місцева газета The Times з посиланням на внутрішні оцінки британського уряду та співрозмовників у британському уряді.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Співрозмовник видання у британському уряді розповів, що ще від початку повномасштабної війни Лондон припускав, що це може обернутися для Росії нестабільністю всередині країни.

Проте, каже джерело, темпи розвитку подій з моменту, коли Пригожин оголосив "похід на Москву", спонукали дипломатів швидко готувати план дій на різні сценарії.

"Ми маємо чекати й дивитися, що буде далі. Це може бути лише "Розділ 1" чогось нового", – зауважив співрозмовник журналістів.

Читайте також: Розвідка США знала про плани Пригожина бунтувати, але не очікувала такої швидкості – CNN

На думку колишнього військового аташе країни у Москві Джона Формана, "успішне захоплення влади Пригожиним було б найгіршим сценарієм".

"Не варто мати ілюзій, що він нібито більш ліберальний, схильний до миру демократ, тому що "це фашист", – сказав він.

Форман додав, що "марш Пригожина на Москву" був несподіванкою, оскільки у Лондоні думали, що все відбуватиметься поступово.

На думку колишнього представника Міноборони лорда Річарда із Герстмонсе, російський диктатор Володимир Путін, попри удар заколоту по його авторитету, ще залишається небезпечним противником і Захід ризикує недооцінити Росію.

Колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн вважає, що бунт Вагнера зменшив шанси Путіна довічно залишитися російським правителем, але додає, що "зараз він все ще на своїй посаді".

24 червня ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Увечері 25 червня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

Читайте також: Боррель: Бунт Вагнера показує, що війна Москви в Україні розхитує російську владу

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.