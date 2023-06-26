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Правительство Британии решило готовиться к неожиданному распаду России – The Times

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 11:37
Правительство Британии решило готовиться к неожиданному распаду России – The Times - Фото
Флаг Великобритании (Фото: пресс-служба Европарламента)

В связи с бунтом главаря Группы Вагнера Евгения Пригожина против российских властей, Великобритания должна готовиться к неожиданному распаду России и разрабатывать план действий на разные сценарии. Об этом сообщает местная газета The Times со ссылкой на внутренние оценки британского правительства и собеседников в британском правительстве.

Собеседник издания в британском правительстве рассказал, что еще с начала полномасштабной войны Лондон предполагал, что это может обернуться для России нестабильностью внутри страны.

Однако, говорит источник, темпы развития событий с момента, когда Пригожин объявил "поход на Москву", побудили дипломатов быстро готовить план действий по разным сценариям.

"Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть только "Раздел 1" чего-то нового", – заметил собеседник журналистов.

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По мнению бывшего военного атташе страны в Москве Джона Формана, "успешный захват власти Пригожиным был бы худшим сценарием".

"Не стоит питать иллюзий, что он якобы более либеральный, склонный к миру демократ, потому что "это фашист", – сказал он.

Форман добавил, что "марш Пригожина на Москву" был неожиданностью, поскольку в Лондоне полагали, что все будет происходить постепенно.

По мнению бывшего представителя Минобороны лорда Ричарда из Герстмонсе, российский диктатор Владимир Путин, несмотря на удар мятежа по его авторитету, еще остается опасным противником и Запад рискует недооценить Россию.

Бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн считает, что бунт Вагнера снизил шансы Путина пожизненно остаться российским правителем, но добавляет, что "сейчас он все еще на своем посту".

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Милана Головань
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