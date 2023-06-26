Эрдоган говорит, что бунт Пригожина мог привести к "гуманитарной катастрофе в Украине"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что бунт главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина мог привести к "гуманитарной катастрофе в Украине", а его своевременное завершение якобы предотвратило такие последствия.

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Как отметили в канцелярии Эрдогана, "деэскалация ситуации в России предотвратила необратимую гуманитарную катастрофу на украинском поле".

В сообщении не объяснялось, что подразумевается под "гуманитарной катастрофой в Украине" и каким образом восстание "вагнеровцев" во главе с Пригожиным могло к этому привести.

Эрдоган выразил надежду на то, что недавние события в России станут новой вехой на пути к справедливому миру в Украине.

24 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером 25 июня он договорился с властями РФ и объявил отвод войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уезжает в Беларусь.

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