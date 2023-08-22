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Ердоган поїде до Путіна – YeniSafak

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 17:55
Ердоган поїде до Путіна – YeniSafak - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє YeniSafak із посиланням на джерела в офісі Ердогана.

Як зазначається, основна мета візиту президента Туреччини до Росії – переговори з Путіним про зернову угоду.

Згідно з інформацією, отриманою YeniSafak з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має вирішальне значення з погляду досягнення домовленості щодо зерна.

Стверджується, що Туреччині не до вподоби новий маршрут експорту без Росії.

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Наталія Медведєва
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