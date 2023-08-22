Ердоган поїде до Путіна – YeniSafak

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє YeniSafak із посиланням на джерела в офісі Ердогана.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, основна мета візиту президента Туреччини до Росії – переговори з Путіним про зернову угоду.

Згідно з інформацією, отриманою YeniSafak з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має вирішальне значення з погляду досягнення домовленості щодо зерна.

Стверджується, що Туреччині не до вподоби новий маршрут експорту без Росії.

Альтернатива зерновому коридору. Порт Усть-Дунайськ зможе приймати "панамакси" на рейді

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.