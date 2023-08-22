Ердоган поїде до Путіна – YeniSafak
22.08.2023, 17:55
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє YeniSafak із посиланням на джерела в офісі Ердогана.
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Як зазначається, основна мета візиту президента Туреччини до Росії – переговори з Путіним про зернову угоду.
Згідно з інформацією, отриманою YeniSafak з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має вирішальне значення з погляду досягнення домовленості щодо зерна.
Стверджується, що Туреччині не до вподоби новий маршрут експорту без Росії.
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