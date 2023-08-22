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Эрдоган поедет к Путину – YeniSafak

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 17:55
Эрдоган поедет к Путину – YeniSafak - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поедет в Россию, чтобы встретиться там с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает YeniSafak со ссылкой на источники в офисе Эрдогана.

Как отмечается, основная цель поездки президента Турции в Россию –переговоры с Путиным о зерновом соглашении.

Согласно информации, полученной YeniSafak из президентских источников, предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение с точки зрения достижения договоренности по зерну.

Утверждается, что Турции не нравится новый маршрут экспорта без России.

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Наталья Медведева
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