Эрдоган поедет к Путину – YeniSafak

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поедет в Россию, чтобы встретиться там с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает YeniSafak со ссылкой на источники в офисе Эрдогана.

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Как отмечается, основная цель поездки президента Турции в Россию –переговоры с Путиным о зерновом соглашении.

Согласно информации, полученной YeniSafak из президентских источников, предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение с точки зрения достижения договоренности по зерну.

Утверждается, что Турции не нравится новый маршрут экспорта без России.

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