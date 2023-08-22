Эрдоган поедет к Путину – YeniSafak
22.08.2023, 17:55
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поедет в Россию, чтобы встретиться там с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает YeniSafak со ссылкой на источники в офисе Эрдогана.
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Как отмечается, основная цель поездки президента Турции в Россию –переговоры с Путиным о зерновом соглашении.
Согласно информации, полученной YeniSafak из президентских источников, предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение с точки зрения достижения договоренности по зерну.
Утверждается, что Турции не нравится новый маршрут экспорта без России.
- 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в соучастии в похищении украинских детей.
- 17 июля Россия сообщила о выходе из Черноморской зерновой инициативы и заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
- 21 июля Зеленский и Эрдоган обсудили возможность продления зерновой инициативы.
- 2 августа Эрдоган договорился с Путиным о встрече в Турции. 21 августа стало известно, что Путин никуда не едет.
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