Естонські міністри бойкотують неформальні зустрічі, організовані Угорщиною

Водночас в офіційних зустрічах ЄС, які відбуваються у Брюсселі, естонські міністри продовжать брати участь

Прапори країн ЄС (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Естонія ухвалила рішення не відправляти міністрів на неформальні зустрічі Європейського Союзу, що проходитимуть в Угорщині, яка головує в ЄС у цьому півріччі. Про це в інтерв'ю ERR повідомив речник естонського уряду Карлос Клейманн.

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За його словами, для Естонії важливо, щоб ЄС функціонував, щоб "узгоджена політика дотримувалася та реалізовувалася".

"Якщо ми бачимо протилежне, Естонія має на це реагувати. Угорщина своїми діями зловживає своєю роллю країни, яка головує в Раді ЄС, і серйозно підірвала довіру до себе", – сказав Клейманн.

Тому, як зазначив речник естонського уряду, Естонія зараз вважає неправильною участь у неофіційних зустрічах на рівні міністрів. Попри це, Естонія не залишиться без представництва на цих зустрічах, оскільки посадовці країни зможуть брати в них участь.

"В офіційних зустрічах ЄС, які відбуваються у Брюсселі, ми продовжуємо брати участь, як і раніше", – підтвердив речник уряду.

Клейманн пояснив, що держави ЄС очікують від Угорщини нейтральної поведінки й дотримання політики, узгодженої в Брюсселі. А дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, за його словами, не відображають політику Євросоюзу та не наближають справедливий мир в Україні.

4 серпня прем’єр Фінляндії Орпо заявив, що дії Угорщини під час її головування в Раді ЄС потребують критичної оцінки.

22 серпня Фінляндія вирішила тимчасово не брати участі на політичному рівні у неформальних міністерських зустрічах, що проводяться в межах головування Угорщини у Раді ЄС.

29 серпня Politico писало, що зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті у вересні може бути скасована через наростання гніву через позицію Угорщини щодо Росії.

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