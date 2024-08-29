Politico: Зустріч міністрів єврозони в Будапешті під загрозою зриву через позицію Угорщини

Деякі міністри вже заявили, що не братимуть участі у зустрічі, навіть якщо вона відбудеться, пише видання

Прапори Угорщини й ЄС (Фото: Zoltan Balogh/EPA)

Зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті наступного місяця може бути скасована через наростання гніву через позицію Угорщини щодо Росії. Про це повідомило видання Politico з посиланням на двох неназваних європейських посадовців.

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Співрозмовники розповіли, що голова майбутнього зібрання, міністр державних витрат Ірландії Пашал Донохоу до кінця наступного тижня вирішить, чи продовжуватиметься підготовка до зустрічі.

Зустріч, запланована на 13 вересня, поки що не скасована, заявив речник Єврогрупи. Однак один із посадовців зазначив, що між країнами Європейського Союзу відбуваються перемовини щодо можливого бойкоту заходу з боку міністрів, незалежно від рішення Донохоу.

Переговори між міністрами фінансів зазвичай відбуваються раз на місяць, але двічі на рік у країні, яка головує в ЄС. Невдовзі після того, як Угорщина почала головувати в Раді ЄС, прем’єр-міністр країни Віктор Орбан відвідав Київ, Москву, Пекін і Вашингтон в межах так званих миротворчих місій. Він без дозволу заявив, що представляє ЄС, що викликало обурення серед європейських посадовців, пише видання.

Підготовча зустріч високопосадовців запланована на 5-6 вересня, проте на сайті Ради ЄС поки що немає інформації щодо засідання Єврогрупи. Деякі міністри, включно з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та його колегами з Естонії, Фінляндії та Литви, вже заявили, що не братимуть участі у зустрічі, навіть якщо вона відбудеться.

15 липня Politico писало, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір організувати власний саміт, проігнорувавши захід, який відбудеться наприкінці серпня у Будапешті.

4 серпня прем’єр Фінляндії Орпо заявив, що дії Угорщини під час її головування в Раді ЄС потребують критичної оцінки.

22 серпня Фінляндія вирішила тимчасово не брати участі на політичному рівні у неформальних міністерських зустрічах, що проводяться в межах головування Угорщини у Раді ЄС.

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