Politico: Встреча министров еврозоны в Будапеште под угрозой срыва из-за позиции Венгрии

Некоторые министры уже заявили, что не будут участвовать во встрече, даже если она состоится, пишет издание

Флаги Венгрии и ЕС (Фото: Zoltan Balogh/EPA)

Встреча министров финансов еврозоны в Будапеште в следующем месяце может быть отменена из-за нарастания гнева из-за позиции Венгрии по отношению к России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников.

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Собеседники рассказали, что глава предстоящего собрания, министр государственных расходов Ирландии Пашал Донохоу до конца следующей недели решит, будет ли продолжаться подготовка к встрече.

Встреча, запланированная на 13 сентября, пока не отменена, заявил представитель Еврогруппы. Однако один из чиновников отметил, что между странами Европейского Союза проходят переговоры о возможном бойкоте мероприятия со стороны министров, независимо от решения Донохоу.

Переговоры между министрами финансов обычно проходят раз в месяц, но дважды в год в стране, председательствующей в ЕС. Вскоре после того, как Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС, премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон в рамках так называемых "миротворческих миссий". Он без разрешения заявил, что представляет ЕС, что вызвало возмущение среди европейских чиновников, пишет издание.

Подготовительная встреча чиновников запланирована на 5-6 сентября, однако на сайте Совета ЕС пока нет информации о заседании Еврогруппы. Некоторые министры, включая министра финансов Германии Кристиана Линднера и его коллег из Эстонии, Финляндии и Литвы, уже заявили, что не будут участвовать во встрече, даже если она состоится.

15 июля Politico писало, что министры иностранных дел стран ЕС намерены организовать собственный саммит, проигнорировав мероприятие, которое состоится в конце августа в Будапеште.

4 августа премьер Финляндии Орпо заявил, что действия Венгрии во время ее председательства в Совете ЕС нуждаются в критической оценке.

22 августа Финляндия решила временно не участвовать на политическом уровне в неформальных министерских встречах, проводимых в рамках председательства Венгрии в Совете ЕС.

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