Эстонские министры бойкотируют неформальные встречи, организованные Венгрией

В то же время в официальных встречах ЕС, проходящих в Брюсселе, эстонские министры продолжат участие

Флаги стран ЕС (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Эстония приняла решение не отправлять министров на неформальные встречи Европейского Союза, которые будут проходить в Венгрии, председательствующей в ЕС в текущем полугодии. Об этом в интервью ERR сообщил спикер эстонского правительства Карлос Клейманн.

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По его словам, для Эстонии важно, чтобы ЕС функционировал, чтобы "согласованная политика придерживалась и реализовывалась".

"Если мы видим обратное, Эстония должна на это реагировать. Венгрия своими действиями злоупотребляет своей ролью председательствующей в Совете ЕС страны и серьезно подорвала доверие к себе", – сказал Клейманн.

Поэтому, как отметил представитель эстонского правительства, Эстония сейчас считает неправильным участие в неофициальных встречах на уровне министров. Несмотря на это, Эстония не останется без представительства на этих встречах, поскольку чиновники страны смогут участвовать в них.

"В официальных встречах ЕС, которые проходят в Брюсселе, мы продолжаем участвовать по-прежнему", – подтвердил представитель правительства.

Клейманн объяснил, что государства ЕС ожидают от Венгрии нейтрального поведения и соблюдения политики, согласованной в Брюсселе. А действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана, по его словам, не отражают политику Евросоюза и не приближают справедливый мир в Украине.

4 августа премьер Финляндии Орпо заявил, что действия Венгрии во время ее председательства в Совете ЕС нуждаются в критической оценке.

22 августа Финляндия решила временно не участвовать на политическом уровне в неформальных министерских встречах, проводимых в рамках председательства Венгрии в Совете ЕС.

29 августа Politico писало, что встреча министров финансов еврозоны в Будапеште в сентябре может быть отменена из-за нарастания гнева из-за позиции Венгрии по отношению к России.

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