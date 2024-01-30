Фейк про звільнення Залужного. Голова комітету Ради: Потрібна була комунікація від влади

Юрчишин заявив, що державі не слід реагувати на всі фейки, але комунікація потрібна, коли йдеться про ключових осіб

Ярослав Юрчишин (Фото: Ярослав Юрчишин/Facebook)

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що у випадку із вкиданням фейку про нібито звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного держава мала вести комунікацію із суспільством. Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

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За його словами, державним установам не варто реагувати на всі фейки, але коли йдеться про великий розголос навколо ключових осіб країни, то комунікація потрібна.

"Це має бути короткий і точний меседж, який би розставив усі крапки над "i". Адже іноді "ні, це не правда" без імен може посіяти лише більшу паніку", – сказав Юрчишин.

Увечері анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського, мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

Крім того, у мережі поширилася інформація про нібито звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Згодом пресслужба оборонного відомства опублікувала повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це не правда".

12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як внутрішньо, так і зовні.

У ГУР заявили, що тему "конфлікту" Зеленського та Залужного розганяє Росія для дестабілізації України.

Секретар РНБО Данілов також спростував чутки про "напруженість" між Зеленським та Залужним.

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