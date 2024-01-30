Фейк об увольнении Залужного. Глава комитета Рады: Нужна была коммуникация от власти

Юрчишин заявил, что государству не следует реагировать на все фейки, но коммуникация нужна, когда речь идет о ключевых лицах

Ярослав Юрчишин (Фото: Ярослав Юрчишин/Facebook)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в случае с вбросом фейка о якобы увольнении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного государство должно было вести коммуникацию с обществом. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

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По его словам, государственным учреждениям не стоит реагировать на все фейки, но когда речь идет о большой огласке вокруг ключевых лиц страны, то коммуникация нужна.

"Это должен быть короткий и точный месседж, который расставил бы все точки над "i". Ведь иногда "нет, это не правда" без имен может посеять лишь большую панику", — сказал Юрчишин.

Вечером анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призвали ждать обращения Зеленского, мол, он официально прокомментирует слухи.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

Кроме того, в сети распространилась информация о якобы увольнении министра обороны Рустема Умерова. Впоследствии пресс-служба оборонного ведомства опубликовала сообщение: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это не правда".

12 декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что пока не стоит вопрос об "увольнении" Залужного, тему которого "расшатывают" как внутренне, так и внешне.

В ГУР заявили, что тему "конфликта" Зеленского и Залужного разгоняет Россия для дестабилизации Украины.

Секретарь СНБО Данилов тоже опроверг слухи о "напряженности" между Зеленским и Залужным.

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