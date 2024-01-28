Фігурант справи про розкрадання 1,5 млрд грн на ЗСУ назвав підозру "безглуздою"

Затриманий експосадовець Міноборони Олександр Лієв каже, що не планував тікати за кордон

Олександр Лієв (Фото: Facebook експосадовця

Надвечір 27 січня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заявили, що посадовці Міністерства оборони та їхні спільники розкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що серед фігурантів – Олександр Лієв.

Наступного дня затриманий експосадовець заявив, що вважає підозру від правоохоронців "безглуздою" та планує довести свою правоту у суді. Про це йдеться у дописі фігуранта у Facebook, опублікованому о 2:00 ночі. Стверджується, що текст написала дружина зі слів Лієва.

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Колишній посадовець відкинув звинувачення та назвав підозру "безглуздою". За його словами, 28 січня він мав відбути у відрядження до Словаччини, аби оглянути машини розмінування, котрі мають бути постачені в Україну в лютому.

Він заявив, що планував повернутися в Україну до 5 лютого, аби особисто взяти участь у нараді Міністерства економіки з операторами гуманітарного розмінування.

"Тому ні про яку втечу з моєї країни не може бути й мови, тим більше що я неодноразово виїжджав за кордон в останній рік і завжди повертався", – повідомив ексчиновник.

Раніше СБУ заявила, що затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за кордон, тому його помістили під варту. Тоді ім'я фігуранта не оголошувалося, проте сам Лієв підтвердив, що йдеться про нього. Він зазначив, що "справно відвідував" всі допити, на яких він був у ролі свідка, а його родина пережила без претензій сім обшуків оселі. Своє затримання експосадовець назвав "непорозумінням".

"Почуваюся впевненим у своїх законних діях. Україна – правова країна, свою правоту доведу в суді", – підсумував він.

Загалом підозри у цій справі отримали п'ятеро фігурантів, зокрема, колишній (Лієв) та нинішній (Тоомас Накхура) керівники департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал" (Юрій Збітнєв), а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

Підозри вручено за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою.

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Деталі справи читайте тут.

1 лютого 2023 року Лієв написав заяву про звільнення. Тодішній міністр оборони Резніков казав, що якщо не зважати на фейк про нібито російський паспорт, "претензій до Лієва немає" і під час вступу на посаду він пройшов усі необхідні перевірки у службах безпеки.

24 січня 2024 року повідомлялося, що Міноборони відсудило у Львівського арсеналу 1,5 млрд грн за провалений збройовий контракт.

Одна з прокладок за цим контрактом витратила гроші Міноборони на закинутий завод у Боснії.

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