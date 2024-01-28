Фигурант дела о хищении 1,5 млрд грн на ВСУ назвал подозрение "бессмысленным"

Задержанный экс-чиновник Минобороны Александр Лиев говорит, что не планировал бежать за границу

Александр Лиев (Фото: Facebook экспослужащего

К вечеру 27 января Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заявили, что чиновники Министерства обороны и их сообщники разворовали почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов для ВСУ. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что среди фигурантов – Александр Лиев.

На следующий день задержанный экс-чиновник заявил, что считает подозрение от правоохранителей "бессмысленным" и планирует доказать свою правоту в суде. Об этом говорится в сообщении фигуранта в Facebook, опубликованном в 2 ночи. Утверждается, что текст написала жена по словам Лиева.

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Бывший чиновник отверг обвинения и назвал подозрение "бессмысленным". По его словам, 28 января он должен был отбыть в командировку в Словакию, чтобы осмотреть машины разминирования, которые должны быть поставлены в Украину в феврале.

Он заявил, что планировал вернуться в Украину до 5 февраля, чтобы лично поучаствовать в совещании Министерства экономики с операторами гуманитарного разминирования.

"Поэтому ни о каком побеге из моей страны не может идти речь, тем более что я неоднократно уезжал за границу последний год и всегда возвращался", – сообщил эксчиновник.

Ранее СБУ заявила, что задержала одного из фигурантов на попытке уехать за границу, поэтому его поместили под стражу. Тогда имя фигуранта не объявлялось, однако сам Лиев подтвердил, что речь идет о нем. Он отметил, что "исправно посещал" все допросы, на которых он был в качестве свидетеля, а его семья пережила без претензий семь обысков дома. Свое задержание экс-чиновник назвал "недоразумением".

"Чувствую себя уверенным в своих законных действиях. Украина – правовая страна, свою правоту докажу в суде", – подытожил он.

В общей сложности подозрения по этому делу получили пятеро фигурантов, в частности, бывший (Лиев) и нынешний (Тоомас Накхура) руководители департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал" (Юрий Збитнев), а также их сообщник – представитель иностранной коммерческой структуры.

Подозрения вручены по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенным организованной группой.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Детали дела читайте тут.

1 февраля 2023 года Лиев написал заявление об увольнении. Тогдашний министр обороны Резников говорил, что если не считать фейку о якобы российском паспорте, "претензий к Лиеву нет" и при вступлении в должность он прошел все необходимые проверки в службах безопасности.

24 января 2024 сообщалось, что Минобороны отсудило у Львовского арсенала 1,5 млрд грн за проваленный оружейный контракт.

Одна из прокладок по этому контракту потратила деньги Минобороны на заброшенный завод в Боснии.

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