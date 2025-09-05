Фіцо заявив, що нібито не обговорював з Путіним енергоблокаду України
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спростував інформацію про те, що під час зустрічі в Китаї обговорював з російським диктатором Володимиром Путіним тему енергетичної блокади України. З відповідною заявою Фіцо виступив на брифінгу в Ужгороді.
Прем’єр Словаччини заявив, що головною метою його візиту до КНР була не зустріч з Путіним, а участь у заходах вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.
"Ми говорили [з Путіним] про двосторонню співпрацю. Знову ж таки, в цьому у нас можуть бути різні погляди, але ми віримо, що війна закінчиться і дуже швидко закінчиться", – сказав Фіцо.
Він висловив переконання, що відносини з Росією після війни нормалізуються.
"Інформація, яку ви отримали, що мала обговорюватися якась енергетична блокада України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом перемовин з Путіним", – наголосив прем’єр Словаччини.
Він повторив, що говорив з диктатором РФ про двосторонню співпрацю.
Російські пропагандисти писали, що Путін під час зустрічі порадив Фіцо припинити торгівлю енергоресурсами з Україною.
"Україна одержує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте постачання газу, які йдуть реверсом. Закрийте постачання електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки в галузі порушення чужих інтересів", – цитували диктатора РФ ресурси держави-агресорки.
- 2 вересня у Китаї Фіцо сказав Путіну, що планує обговорити "неприпустимість атак на енергоінфраструктуру" під час розмови із Зеленським 5 вересня, а також розповів, що його країна "дуже жорстко" реагує на удари України по російських нафтопроводах.
- Згодом прем'єр Словаччини повідомив, що із зустрічі з диктатором РФ він "зробив кілька висновків і меседжів", які хотів передати президенту України.
