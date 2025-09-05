Фіцо заявив, що нібито не обговорював з Путіним енергоблокаду України

Прем'єр Словаччини запевнив, що говорив з диктатором РФ про двосторонню співпрацю

Роберт Фіцо (Фото: ОП)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спростував інформацію про те, що під час зустрічі в Китаї обговорював з російським диктатором Володимиром Путіним тему енергетичної блокади України. З відповідною заявою Фіцо виступив на брифінгу в Ужгороді.

Прем’єр Словаччини заявив, що головною метою його візиту до КНР була не зустріч з Путіним, а участь у заходах вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.

"Ми говорили [з Путіним] про двосторонню співпрацю. Знову ж таки, в цьому у нас можуть бути різні погляди, але ми віримо, що війна закінчиться і дуже швидко закінчиться", – сказав Фіцо.

Він висловив переконання, що відносини з Росією після війни нормалізуються.

"Інформація, яку ви отримали, що мала обговорюватися якась енергетична блокада України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом перемовин з Путіним", – наголосив прем’єр Словаччини.

Він повторив, що говорив з диктатором РФ про двосторонню співпрацю.

Російські пропагандисти писали, що Путін під час зустрічі порадив Фіцо припинити торгівлю енергоресурсами з Україною.

"Україна одержує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте постачання газу, які йдуть реверсом. Закрийте постачання електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки в галузі порушення чужих інтересів", – цитували диктатора РФ ресурси держави-агресорки.