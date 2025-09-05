Фицо заявил, что якобы не обсуждал с Путиным энергоблокаду Украины

Премьер Словакии заверил, что говорил с диктатором РФ о двустороннем сотрудничестве

Роберт Фицо (Фото: ОП)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг информацию о том, что во время встречи в Китае обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным тему энергетической блокады Украины. С соответствующим заявлением Фицо выступил на брифинг в Ужгороде.

Премьер Словакии заявил, что главной целью его визита в КНР была не встреча с Путиным, а участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Второй мировой войны.

"Мы говорили [с Путиным] о двустороннем сотрудничестве. Опять же, в этом у нас могут быть разные взгляды, но мы верим, что война закончится и очень быстро закончится", — сказал Фицо.

Он выразил убеждение, что отношения с Россией после войны нормализуются.

"Информация, которую вы получили, что должна была обсуждаться какая-то энергетическая блокада Украины, абсолютно ложная. И это абсолютно не было предметом переговоров с Путиным", — подчеркнул премьер Словакии.

Он повторил, что говорил с диктатором РФ о двустороннем сотрудничестве.

Российские пропагандисты писали, что Путин во время встречи посоветовал Фицо прекратить торговлю энергоресурсами с Украиной.

"Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут реверсом. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то границы их поведения в области нарушения чужих интересов", — цитировали диктатора РФ ресурсы государства-агрессора.