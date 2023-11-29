Фіцо зустрінеться з послом РФ. З початку великої війни так не робив жоден європейський політик

Після 24 лютого 2022 року з послами країни-агресора зустрічалися хіба що представники міністерств закордонних справ

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у Facebook, що завтра зустрінеться з послами Росії та США Ігорем Братчиковим та Гаутамом Раною, оскільки "не носить чорно-білих окулярів". З початку великої війни ніхто з глав європейських держав не зустрічався з російськими послами.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я зустрінусь з американським і російським послами із поваги до кожного з них, тому що не ношу чорно-білі окуляри і я відкидаю політику єдиної політичної думки", – сказав словацький прем'єр.

Після 24 лютого 2022 року з послами країни-агресора зустрічалися хіба що представники міністерств закордонних справ.

Минулого тижня Фіцо на зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою у Празі назвав війну Росії проти України "замороженим конфліктом", і заявив, що "зброя не допоможе ЗСУ".

Фіцо двічі був прем'єром країни (у 2006-2010 й у 2012-2018 роках). Ще за попередньої каденції він називав "неефективними" санкції ЄС проти Росії, хоча голосував за їх введення. Фіцо втратив посаду у 2018 році після серії корупційних скандалів, апогеєм яких стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини.

25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

Читайте також: Ефект Фіцо. Чому Словаччина (не) даватиме зброю Україні