Фицо встретится с послом РФ. С начала войны так не делал ни один европейский политик

После 24 февраля 2022 года с послами страны-агрессора встречались разве что представители министерств иностранных дел

Роберт Фицо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в Facebook, что завтра встретится с послами России и США Игорем Братчиковым и Гаутамом Раной, поскольку "не носит черно-белые очки". С начала большой войны никто из глав европейских государств не встречался с российскими послами.

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"Я встречусь с американским и российским послами из уважения к каждому из них, потому что не ношу черно-белые очки и я отвергаю политику единого политического мнения", – сказал словацкий премьер.

После 24 февраля 2022 года с послами страны-агрессора встречались разве что представители министерств иностранных дел.

На прошлой неделе Фицо на встрече с чешским коллегой Петром Фиалой в Праге назвал войну России против Украины "замороженным конфликтом" и заявил, что "оружие не поможет ВСУ".

Фицо дважды был премьером страны (в 2006-2010 и 2012-2018 годах). Еще при предыдущей каденции он называл "неэффективными" санкции ЕС против России, хотя голосовал за их введение. Фицо потерял должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которых стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

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