Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута й Донецька, ЗСУ має успіхи — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута й Донецька, Збройні Сили України атакують на сході та півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська Сили оборони відбили 13 атак у районах Синьківки й Іванівки.

У районі Кремінної було відбито шість атак поблизу Макіївки Луганської області.

Під Бахмутом росіяни намагалися повернути позиції в районі Андріївки, одночасно ЗСУ мають успіх на північний схід від селища.

Біля тимчасово окупованого Донецька було 30 невдалих штурмів у районах Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Водяного та Золотої Ниви.

Також українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються й виснажують армію РФ.

Українська авіація завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також п'ять — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники й артилеристи уразили артилерійський засіб, район зосередження піхоти та станцію радіоелектронної боротьби.

Країна-терорист РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку на Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в пансіонат і зерносховище, пошкодження будинків та автомобілів, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих.

5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", що не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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