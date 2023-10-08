Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, у ВСУ есть успехи — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины атакуют на востоке и юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. В направлении Купянска Силы обороны отбили 13 атак в районах Синьковки и Ивановки.

В районе Кременной было отражено шесть атак вблизи Макеевки Луганской области.

Под Бахмутом россияне пытались вернуть позиции в района Андреевки, одновременно ВСУ имеют успех северо-восточнее поселка.

Около временно оккупированного Донецка было 30 неудачных штурмов в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Водяного и Золотой Нивы.

Также украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются и истощают армию РФ.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также пять — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили артиллерийское средство, район сосредоточения пехоты и станцию радиоэлектронной борьбы.

Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждения домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.

5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.

ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ. Читайте также: ВСУ уничтожили дорогостоящий РЭБ "Житель" на юге – Тарнавский

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