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Генштаб: Росія наступає в районах Бахмута, Мар'їнки та Вугледара. Атакує Роботине — карта

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 07:33
Генштаб: Росія наступає в районах Бахмута, Мар'їнки та Вугледара. Атакує Роботине — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Мар'їнки та Вугледара, а також контратакують поблизу Роботиного у Запорізькій області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 26 бойових зіткнень. Під Бахмутом успішно відбито атаки в районі Григорівки, ворог намагався відбити позиції поблизу Андріївки, але безуспішно.
Українські воїни продовжують атакувати на південь від Бахмута, росіяни зазнають втрат у живій силі та техніці.

Біля тимчасово окупованого Донецька ЗСУ відбили 12 атак противника в районах Мар'їнки та Красногорівки. Поблизу Вугледара атака загарбників захлинулась у районі Микільського.


У Запорізькій області противник атакував райони Малої Токмачки та Роботиного, але зазнав значних втрат у піхоті та техніці. Одночасно продовжується наступ у напрямку Мелітополя, українські з'єднання змушують армію РФ відступати.
Українська авіація завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетного комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по станціях радіоелектронної боротьби.
Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, район зосередження ворога, дев'ять артилерійських засобів та дві станції РЕБ.
  • 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.
  • Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
  • Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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Дмитро Гриниченко
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