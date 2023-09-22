Генштаб: Росія наступає в районах Бахмута, Мар'їнки та Вугледара. Атакує Роботине — карта

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Мар'їнки та Вугледара, а також контратакують поблизу Роботиного у Запорізькій області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 26 бойових зіткнень. Під Бахмутом успішно відбито атаки в районі Григорівки, ворог намагався відбити позиції поблизу Андріївки, але безуспішно.

Українські воїни продовжують атакувати на південь від Бахмута, росіяни зазнають втрат у живій силі та техніці.

Біля тимчасово окупованого Донецька ЗСУ відбили 12 атак противника в районах Мар'їнки та Красногорівки. Поблизу Вугледара атака загарбників захлинулась у районі Микільського.



У Запорізькій області противник атакував райони Малої Токмачки та Роботиного, але зазнав значних втрат у піхоті та техніці. Одночасно продовжується наступ у напрямку Мелітополя, українські з'єднання змушують армію РФ відступати.

Українська авіація завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетного комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по станціях радіоелектронної боротьби.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, район зосередження ворога, дев'ять артилерійських засобів та дві станції РЕБ.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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