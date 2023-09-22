Генштаб: Россия наступает в районах Бахмута, Марьинки и Угледара. Атакует Работино — карта

Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Марьинки и Угледара, а также контратакуют вблизи Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. Под Бахмутом успешно отбиты атаки в районе Григоровки, враг пытался отбить позиции у Андреевки, но безуспешно.

Украинские воины продолжают атаковать южнее Бахмута, россияне несут потери в живой силе и технике.

Около временно оккупированного Донецка ВСУ отбили 12 атак противника в районах Марьинки и Красногоровки. Вблизи Угледара атака захватчиков захлебнулась в районе Никольского.



В Запорожской области противник атаковал районы Малой Токмачки и Работино, но понес значительные потери в пехоте и технике. Одновременно продолжается наступление в направлении Мелитополя, украинские соединения заставляют армию РФ отступать.

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