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Генштаб: Россия наступает в районах Бахмута, Марьинки и Угледара. Атакует Работино — карта

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 07:33
Генштаб: Россия наступает в районах Бахмута, Марьинки и Угледара. Атакует Работино — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Марьинки и Угледара, а также контратакуют вблизи Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. Под Бахмутом успешно отбиты атаки в районе Григоровки, враг пытался отбить позиции у Андреевки, но безуспешно.
Украинские воины продолжают атаковать южнее Бахмута, россияне несут потери в живой силе и технике. 

Около временно оккупированного Донецка ВСУ отбили 12 атак противника в районах Марьинки и Красногоровки. Вблизи Угледара атака захватчиков захлебнулась в районе Никольского.


В Запорожской области противник атаковал районы Малой Токмачки и Работино, но понес значительные потери в пехоте и технике. Одновременно продолжается наступление в направлении Мелитополя, украинские соединения заставляют армию РФ отступать. 
Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по станциям радиоэлектронной борьбы. 
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения врага, девять артиллерийских средств и две станции РЭБ. 
  • 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
  • Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
  • Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео. 

Читайте также: Знаю, некоторые говорят, что контрнаступление Украины провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли

Дмитрий Гриниченко
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