Генштаб: Росіяни атакують на флангах Бахмута, в районі Мар'їнки, Авдіївки та Лимана – карта

Сьогодні, 7 червня, російські окупанти безрезультатно атакували в районі Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки та Лимана. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

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Як зазначається, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганщини та Донеччини.

Протягом доби сталося 21 бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії у районі Веселого на Донеччині.

На Бахмутському напрямку росіяни вели наступальні дії за напрямками Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мали.

На Авдіївському напрямку противник зробив невдалу спробу наступу у районі Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак росіян у районі Мар'їнки.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

Ракетні війська та артилерія уразили чотири пункти управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційну станцію противника.

5 червня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це є частиною оборонної операції, яка триває з 24 лютого 2022 року. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом.

У районі Бахмута у ЗСУ зараз є успіх: є просування різними напрямками від 100 до 1700 метрів.

У Міноборони пояснили, що вкиди Росії про нібито початок контрнаступу Сил оборони покликані створити нервозність і підірвати віру в успіх.

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