RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росіяни атакують на флангах Бахмута, в районі Мар'їнки, Авдіївки та Лимана – карта

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 18:40
Генштаб: Росіяни атакують на флангах Бахмута, в районі Мар'їнки, Авдіївки та Лимана – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 7 червня, російські окупанти безрезультатно атакували в районі Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки та Лимана. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Як зазначається, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганщини та Донеччини.

Протягом доби сталося 21 бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії у районі Веселого на Донеччині.

Генштаб: Росіяни атакують на флангах Бахмута, в районі Мар'їнки, Авдіївки та Лимана – карта

На Бахмутському напрямку росіяни вели наступальні дії за напрямками Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мали.

Генштаб: Росіяни атакують на флангах Бахмута, в районі Мар'їнки, Авдіївки та Лимана – карта

На Авдіївському напрямку противник зробив невдалу спробу наступу у районі Авдіївки.

Генштаб: Росіяни атакують на флангах Бахмута, в районі Мар'їнки, Авдіївки та Лимана – карта

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак росіян у районі Мар'їнки.

Генштаб: Росіяни атакують на флангах Бахмута, в районі Мар'їнки, Авдіївки та Лимана – карта

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

Ракетні війська та артилерія уразили чотири пункти управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційну станцію противника.

Читайте також: "Наступ розпочнеться не в соцмережах": ще одне відео Міноборони про майбутній контрнаступ

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназведенняГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 