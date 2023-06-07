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Генштаб: Россияне атакуют на флангах Бахмута, в районе Марьинки, Авдеевки и Лимана – карта

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 18:40
Генштаб: Россияне атакуют на флангах Бахмута, в районе Марьинки, Авдеевки и Лимана – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 7 июня, российские оккупанты безуспешно атаковали в районе Бахмута, Марьинки, Авдеевки и Лимана. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Как отмечается, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

Генштаб: Россияне атакуют на флангах Бахмута, в районе Марьинки, Авдеевки и Лимана – карта

На Бахмутском направлении россияне вели наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Пивничного, успеха не имели.

Генштаб: Россияне атакуют на флангах Бахмута, в районе Марьинки, Авдеевки и Лимана – карта

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в районе Авдеевки.

Генштаб: Россияне атакуют на флангах Бахмута, в районе Марьинки, Авдеевки и Лимана – карта

На Марьинском направлении наши защитники отразили 9 атак россиян в районе Марьинки.

Генштаб: Россияне атакуют на флангах Бахмута, в районе Марьинки, Авдеевки и Лимана – карта

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и радиолокационную станцию противника.

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Наталья Медведева
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