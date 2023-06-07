Генштаб: Россияне атакуют на флангах Бахмута, в районе Марьинки, Авдеевки и Лимана – карта

Сегодня, 7 июня, российские оккупанты безуспешно атаковали в районе Бахмута, Марьинки, Авдеевки и Лимана. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне вели наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Пивничного, успеха не имели.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 9 атак россиян в районе Марьинки.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и радиолокационную станцию противника.

5 июня заместитель министра обороны Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, и это часть оборонной операции, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом.

В районе Бахмута у ВСУ сейчас есть успех: есть продвижение по разным направлениям от 100 до 1700 метров.

В Минобороны объяснили, что вбросы России о якобы начале контрнаступления Сил обороны призваны создать нервозность и подорвать веру в успех.

Читайте также: "Наступление начнется не в соцсетях": еще одно видео Минобороны о будущем контрнаступлении

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.