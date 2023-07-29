Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки, атакували Авдіївку та Мар'їнку – карта

Сьогодні, 29 липня, російські окупанти намагалися наступати біля Білогорівки, атакували Авдіївку та Мар'їнку – без успіху. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, протягом доби сталося 24 бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські воїни успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян у районі міста Мар'їнка.

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

Ракетні війська та артилерія уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну радіоелектронну станцію, а також один район зосередження особового складу противника.

Сьогодні президент Володимир Зеленський приїжджав під Бахмут на передові позиції сил спеціальних операцій.

Читайте також: Американці з CNN зняли сюжет про українські морські дрони – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.