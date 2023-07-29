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Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки, атакували Авдіївку та Мар'їнку – карта

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 19:48
Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки, атакували Авдіївку та Мар'їнку – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 29 липня, російські окупанти намагалися наступати біля Білогорівки, атакували Авдіївку та Мар'їнку – без успіху. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні.

Як зазначається, протягом доби сталося 24 бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки, атакували Авдіївку та Мар'їнку – карта

Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки, атакували Авдіївку та Мар'їнку – карта

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські воїни успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки, атакували Авдіївку та Мар'їнку – карта

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян у районі міста Мар'їнка.

Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки, атакували Авдіївку та Мар'їнку – карта

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

Ракетні війська та артилерія уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну радіоелектронну станцію, а також один район зосередження особового складу противника.

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Наталія Медведєва
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