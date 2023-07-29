Генштаб: Россияне пытались наступать у Белогоровки, атаковали Авдеевку и Марьинку – карта

Сегодня, 29 июля, российские оккупанты пытались наступать у Белогоровки, атаковали Авдеевку и Марьинку – безуспешно. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

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Как отмечается, в течение суток произошло 24 боевых столкновения.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские воины успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе города Марьинка.

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, одну радиоэлектронную станцию, а также один район сосредоточения личного состава противника.

Сегодня президент Владимир Зеленский приезжал под Бахмут на передовые позиции Сил специальных операций.

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