Генштаб повідомив про наступ росіян під Донецьком. ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепек" — карта
Російські окупанти наступають у районі тимчасово окупованого Донецька, а Збройні Сили України знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові заявляють, що на фронті за добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Поблизу Донецька українські воїни відбили атаки в районі Авдіївки, також Сили оборони стримують наступ ворога біля Мар'їнки.
Зазначимо, що про бої в районах Бахмута та Куп'янська Генштаб нічого не пише, сказано лише про обстріли. Чи призупинилися там бої — невідомо.
Одночасно ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя, закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.
Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження піхоти, техніки та озброєння, два склади боєприпасів, пункт управління, артилерійський засіб на позиції та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".
- Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
- Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
- У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
- Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".
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