Генштаб повідомив про наступ росіян під Донецьком. ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепек" — карта

Російські окупанти наступають у районі тимчасово окупованого Донецька, а Збройні Сили України знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що на фронті за добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Поблизу Донецька українські воїни відбили атаки в районі Авдіївки, також Сили оборони стримують наступ ворога біля Мар'їнки.

Зазначимо, що про бої в районах Бахмута та Куп'янська Генштаб нічого не пише, сказано лише про обстріли. Чи призупинилися там бої — невідомо.

Одночасно ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя, закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження піхоти, техніки та озброєння, два склади боєприпасів, пункт управління, артилерійський засіб на позиції та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

Читайте також: 47 бригада ЗСУ зайшла до Роботино на БМП Bradley – фото, відео, деталі боїв, евакуація людей

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.