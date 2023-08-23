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Генштаб повідомив про наступ росіян під Донецьком. ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепек" — карта

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 07:20
Генштаб повідомив про наступ росіян під Донецьком. ЗСУ знищили ТОС-1А
Українська БМП (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі тимчасово окупованого Донецька, а Збройні Сили України знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що на фронті за добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Поблизу Донецька українські воїни відбили атаки в районі Авдіївки, також Сили оборони стримують наступ ворога біля Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Зазначимо, що про бої в районах Бахмута та Куп'янська Генштаб нічого не пише, сказано лише про обстріли. Чи призупинилися там бої — невідомо.

Одночасно ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя, закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження піхоти, техніки та озброєння, два склади боєприпасів, пункт управління, артилерійський засіб на позиції та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим". 

Читайте також: 47 бригада ЗСУ зайшла до Роботино на БМП Bradley – фото, відео, деталі боїв, евакуація людей

Дмитро Гриниченко
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