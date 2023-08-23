Генштаб сообщил о наступлении РФ под Донецком. ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" — карта

Российские оккупанты наступают в районе временно оккупированного Донецка, а Вооруженные Силы Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что на фронте за сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Вблизи Донецка украинские воины отбили атаки в районе Авдеевки, также Силы обороны сдерживают наступление врага около Марьинки.

Отметим, что о боях в районах Бахмута и Купянска Генштаб ничего не пишет, сказано только об обстрелах. Приостановились ли там бои — неизвестно.

Одновременно ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, закрепляются на рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения пехоты, техники и вооружения, два склада боеприпасов, пункт управления, артиллерийское средство на позиции и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военные тоже есть на вооружении несколько таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военные тоже есть на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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