Генштаб сообщил о наступлении РФ под Донецком. ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" — карта
Российские оккупанты наступают в районе временно оккупированного Донецка, а Вооруженные Силы Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Отметим, что о боях в районах Бахмута и Купянска Генштаб ничего не пишет, сказано только об обстрелах. Приостановились ли там бои — неизвестно.
Одновременно ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, закрепляются на рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения пехоты, техники и вооружения, два склада боеприпасов, пункт управления, артиллерийское средство на позиции и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
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