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Генштаб сообщил о наступлении РФ под Донецком. ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" — карта

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 07:20
Генштаб сообщил о наступлении РФ под Донецком. ВСУ уничтожили ТОС-1А
Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе временно оккупированного Донецка, а Вооруженные Силы Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что на фронте за сутки произошло более 30 боевых столкновений. 
Вблизи Донецка украинские воины отбили атаки в районе Авдеевки, также Силы обороны сдерживают наступление врага около Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Отметим, что о боях в районах Бахмута и Купянска Генштаб ничего не пишет, сказано только об обстрелах. Приостановились ли там бои — неизвестно. 

Одновременно ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, закрепляются на рубежах, ведут контрбатарейную борьбу. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения пехоты, техники и вооружения, два склада боеприпасов, пункт управления, артиллерийское средство на позиции и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". 

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военные тоже есть на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем". 

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Дмитрий Гриниченко
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