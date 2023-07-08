Генштаб: ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ. РФ атакує на п'яти напрямках Донбасу — карта

Збройні Сили України наступають на Бердянськ та Мелітополь, російські окупанти атакують на п'яти напрямках на Донбасі. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на Донеччині сталося 36 бойових зіткнень. У районі Сватового ворог намагався наступати біля Новоселівського та Стельмахівки Луганської області.

У районі Кремінної росіяни штурмували позиції ЗСУ на північний захід від Берестового.

У районі Бахмута українські воїни відбили усі атаки РФ поблизу Берхівки.

У районі Донецька противник наступав у Новокалинового, Авдіївки, Невельського, Мар'їнки та Благодатного, Сили оборони відбилися.

Сили оборони продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються, б'ють по ворогові, ведуть контрбатарейну боротьбу. Загарбники докладають зусиль для зриву операції ЗСУ.

Українська авіація за добу завдала сімох ударів по району зосередження особового складу, чотири — по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління. Знищено два безпілотники-розвідники.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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