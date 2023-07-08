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Генштаб: ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ. РФ атакує на п'яти напрямках Донбасу — карта

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 07:17
Генштаб: ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ. РФ атакує на п'яти напрямках Донбасу — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України наступають на Бердянськ та Мелітополь, російські окупанти атакують на п'яти напрямках на Донбасі. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на Донеччині сталося 36 бойових зіткнень. У районі Сватового ворог намагався наступати біля Новоселівського та Стельмахівки Луганської області.

Фронт у районі Сватового (Карта: Military Land)

У районі Кремінної росіяни штурмували позиції ЗСУ на північний захід від Берестового.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

У районі Бахмута українські воїни відбили усі атаки РФ поблизу Берхівки.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

У районі Донецька противник наступав у Новокалинового, Авдіївки, Невельського, Мар'їнки та Благодатного, Сили оборони відбилися.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Сили оборони продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються, б'ють по ворогові, ведуть контрбатарейну боротьбу. Загарбники докладають зусиль для зриву операції ЗСУ.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація за добу завдала сімох ударів по району зосередження особового складу, чотири — по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління. Знищено два безпілотники-розвідники.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби.

  • У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони. 

Читайте також: Кліщіївка. Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх під Бахмутом, закріплюються — карта боїв

Дмитро Гриниченко
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