Генштаб: ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск. РФ атакует на пяти направлениях — карта

Вооруженные Силы Украины наступают на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты атакуют на пяти направлениях на Донбассе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений. В районе Сватово враг пытался наступать около Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

В районе Кременной россияне штурмовали позиции ВСУ северо-западнее Берестового.

В районе Бахмута украинские воины отбили все атаки РФ вблизи Берховки.

В районе Донецка противник наступал у Новокалинового, Авдеевки, Невельского, Марьинки и Благодатного, Силы обороны отбились.

Силы обороны продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, закрепляются, бьют по врагу, ведут контрбатарейную борьбу. Захватчики предпринимают усилия для срыва операции ВСУ.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по району сосредоточения личного состава, четыре — по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления. Уничтожено два беспилотника-разведчика.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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