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Генштаб: ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск. РФ атакует на пяти направлениях — карта

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 07:17
Генштаб: ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск. РФ атакует на пяти направлениях — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины наступают на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты атакуют на пяти направлениях на Донбассе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений. В районе Сватово враг пытался наступать около Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Фронт в районе Сватово (Карта: Military Land)

В районе Кременной россияне штурмовали позиции ВСУ северо-западнее Берестового. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

В районе Бахмута украинские воины отбили все атаки РФ вблизи Берховки. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка противник наступал у Новокалинового, Авдеевки, Невельского, Марьинки и Благодатного, Силы обороны отбились. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Силы обороны продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, закрепляются, бьют по врагу, ведут контрбатарейную борьбу. Захватчики предпринимают усилия для срыва операции ВСУ. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по району сосредоточения личного состава, четыре — по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления. Уничтожено два беспилотника-разведчика. 

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы. 

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

Читайте также: Клещеевка. Генштаб: ВСУ имеют частичный успех под Бахмутом, закрепляются — карта боев

Дмитрий Гриниченко
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