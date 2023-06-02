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Генштаб: ЗСУ відбили вісім атак на Мар'їнку, ворог б'є з повітря під Бахмутом – мапа

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 20:00
Генштаб: ЗСУ відбили вісім атак на Мар'їнку, ворог б'є з повітря під Бахмутом – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ
Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Впродовж доби росіяни здійснили 15 атак, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Куп'янському напрямку окупанти вели наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області, успіху не мали. Ворог вів артилерійський та мінометний вогонь по населеним пунктам Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
Мапа: deepstatemap
На Лиманському напрямку росіяни без успіху наступали в районі Макіївки Луганської області та Спірного – Донецької. Були завдані авіаційні удари в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.
Мапа: deepstatemap
На Бахмутському напрямку окупанти нанесли авіаудари в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Росіяни завдали ударів артилерією, постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк.
Мапа: deepstatemap
На Авдіївському напрямку окупанти не вели наступальних дій. Ворог завдав авіаударів у районі Авдіївки, бив артилерією по Авдіївці, Первомайському, Карлівці.
Мапа: deepstatemap
На Мар’їнському напрямку окупанти наступали в районі міста Мар’їнки. Сили оборони відбили усі вісім атак ворога. Орієнтовно, окупанти втратили до 10 загиблими та 20 пораненими. Було знищено дві одиниці автомобільної техніки росіян. 
Мапа: deepstatemap
За добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу окупантів, два – по зенітно-ракетних комплексах росіян.
Ракетні війська та артилерія за добу вразили пункт управління окупантів, два склади боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню ворога.
  • 2 червня 2023 року країна-терорист РФ завдала ударів по Києву ракетами Х-101 з Ту-95МС та Shahed-136. Українська ППО збила понад 30 цілей.
  • У ЗСУ повідомили, що в Бахмуті Росія втратила понад 20 000 убитими.

Читайте також: Генерал Міллі каже, що танки відіграють вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ

Артем Джеріпа
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