Генштаб: ЗСУ відбили вісім атак на Мар'їнку, ворог б'є з повітря під Бахмутом – мапа

На Куп'янському напрямку окупанти вели наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області, успіху не мали. Ворог вів артилерійський та мінометний вогонь по населеним пунктам Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни без успіху наступали в районі Макіївки Луганської області та Спірного – Донецької. Були завдані авіаційні удари в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти нанесли авіаудари в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Росіяни завдали ударів артилерією, постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку окупанти не вели наступальних дій. Ворог завдав авіаударів у районі Авдіївки, бив артилерією по Авдіївці, Первомайському, Карлівці. На Мар’їнському напрямку окупанти наступали в районі міста Мар’їнки. Сили оборони відбили усі вісім атак ворога. Орієнтовно, окупанти втратили до 10 загиблими та 20 пораненими. Було знищено дві одиниці автомобільної техніки росіян.

За добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу окупантів, два – по зенітно-ракетних комплексах росіян. Ракетні війська та артилерія за добу вразили пункт управління окупантів, два склади боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню ворога.