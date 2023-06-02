UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: ВСУ отбили восемь атак на Марьинку, враг бьет с воздуха под Бахмутом – карта

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 20:00
Генштаб: ВСУ отбили восемь атак на Марьинку, враг бьет с воздуха под Бахмутом – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ
Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток россияне совершили 15 атак, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
На Купянском направлении оккупанты вели наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области, успеха не имели. Враг вел артиллерийский и минометный огонь по населенным пунктам Тополи, Дворичанскому, Каменка, Фиголовке, Двуречной, Кутьковке, Кисловке, Табаевке, Котляровке, Берестове Харьковской области и Новоселовской Луганской области.
Мапа: deepstatemap
На Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районе Макеевки Луганской области и Спорного – Донецкой. Нанесены авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.
Мапа: deepstatemap
На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Белая Гора и Времен Яр Донецкой области. Россияне нанесли удары артиллерией, пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк.
Мапа: deepstatemap
На Авдеевском направлении оккупанты не вели наступательных действий. Враг нанес авиаудары в районе Авдеевки, бил артиллерией по Авдеевке, Первомайскому, Карловке.
Мапа: deepstatemap
На Марьинском направлении оккупанты наступали в районе города Марьинки. Силы обороны отразили все восемь атак врага. Ориентировочно, оккупанты потеряли до 10 погибших и 20 раненых. Были уничтожены две единицы автомобильной техники россиян.
Мапа: deepstatemap
За сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления оккупантов, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня врага.
  • 2 июня 2023 года страна-террорист РФ нанесла удары по Киеву ракетами Х-101 с Ту-95МС и Shahed-136. Украинская ПВО сбила более 30 целей.
  • В ВСУ сообщили, что в Бахмуте Россия потеряла более 20 000 убитыми.

Читайте также: Генерал Милли говорит, что танки играют решающую роль в контрнаступлении ВСУ

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасводкагенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 