Генштаб: ВСУ отбили восемь атак на Марьинку, враг бьет с воздуха под Бахмутом – карта

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток россияне совершили 15 атак, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении оккупанты вели наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области, успеха не имели. Враг вел артиллерийский и минометный огонь по населенным пунктам Тополи, Дворичанскому, Каменка, Фиголовке, Двуречной, Кутьковке, Кисловке, Табаевке, Котляровке, Берестове Харьковской области и Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районе Макеевки Луганской области и Спорного – Донецкой. Нанесены авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Белая Гора и Времен Яр Донецкой области. Россияне нанесли удары артиллерией, пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении оккупанты не вели наступательных действий. Враг нанес авиаудары в районе Авдеевки, бил артиллерией по Авдеевке, Первомайскому, Карловке.

На Марьинском направлении оккупанты наступали в районе города Марьинки. Силы обороны отразили все восемь атак врага. Ориентировочно, оккупанты потеряли до 10 погибших и 20 раненых. Были уничтожены две единицы автомобильной техники россиян.

За сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления оккупантов, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня врага.

2 июня 2023 года страна-террорист РФ нанесла удары по Киеву ракетами Х-101 с Ту-95МС и Shahed-136. Украинская ПВО сбила более 30 целей.

В ВСУ сообщили, что в Бахмуте Россия потеряла более 20 000 убитыми.

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