Генштаб: ЗСУ знищили 410 росіян, 33 артсистеми та понад 60 одиниць техніки за добу
Збройні Сили України знищили 410 російських окупантів, 33 артилерійські системи та понад 60 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що на фронті сталося близько 30 бойових зіткнень, росіяни наступають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 258 340 (+410),
— танків — 4362 (+4),
— бойових броньованих машин — 8476 (+27),
— артилерійських систем — 5295 (+31),
— РСЗВ — 721 (+2),
— засобів ППО — 491 (+2),
— літаків — 315,
— вертольотів — 316,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4312 (+3),
— крилатих ракет — 1406,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7722 (+30),
— спеціальної техніки — 797 (+3).
- 15 серпня 2023 року на тимчасово окупованому Запоріжжі сталася стрілянина між бойовиками диктатора Чечні Кадирова та дагестанцями.
- Наприкінці червня з'явились супутникові знімки, згідно з якими перед українським контрнаступом окупанти спорудили дамбу на околицях тимчасово окупованого Токмака.
- У квітні 2022 року сталася перестрілка між бурятами та чеченцями, військовослужбовцями РФ, неподалік від Чорнобаївки.
Читайте також: NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь
Коментарі