Збройні Сили України знищили 410 російських окупантів, 33 артилерійські системи та понад 60 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що на фронті сталося близько 30 бойових зіткнень, росіяни наступають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 258 340 (+410),

— танків — 4362 (+4),

— бойових броньованих машин — 8476 (+27),

— артилерійських систем — 5295 (+31),

— РСЗВ — 721 (+2),

— засобів ППО — 491 (+2),

— літаків — 315,

— вертольотів — 316,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4312 (+3),

— крилатих ракет — 1406,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7722 (+30),

— спеціальної техніки — 797 (+3).

15 серпня 2023 року на тимчасово окупованому Запоріжжі сталася стрілянина між бойовиками диктатора Чечні Кадирова та дагестанцями.

Наприкінці червня з'явились супутникові знімки, згідно з якими перед українським контрнаступом окупанти спорудили дамбу на околицях тимчасово окупованого Токмака.

У квітні 2022 року сталася перестрілка між бурятами та чеченцями, військовослужбовцями РФ, неподалік від Чорнобаївки.

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