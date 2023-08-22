UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: ВСУ уничтожили 410 россиян, 33 артсистемы и более 60 единиц техники за сутки

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 08:36
Генштаб: ВСУ уничтожили 410 россиян, 33 артсистемы и более 60 единиц техники за сутки - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 410 российских оккупантов, 33 артиллерийские системы и более 60 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что на фронте произошло около 30 боевых столкновений, россияне наступают в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. 
Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 258 340 (+410),
— танков — 4362 (+4),
— боевых бронированных машин — 8476 (+27),

— артиллерийских систем — 5295 (+31),
— РСЗО — 721 (+2),
— средств ПВО — 491 (+2),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 316,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4312 (+3),
— крылатых ракет — 1406,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7722 (+30),
— специальной техники — 797 (+3).
  • 15 августа 2023 года во временно оккупированной части Запорожской области произошла стрельба между боевиками диктатора Чечни Кадырова и дагестанцами.
  • В конце июня появились спутниковые снимки, согласно которым перед украинским контрнаступлением оккупанты соорудили дамбу в окрестностях временно оккупированного Токмака.
  • В апреле 2022 года произошла перестрелка между бурятами и чеченцами, военнослужащими РФ, недалеко от Чернобаевки.

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассзапорожская областьнаступлениепотеригенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 