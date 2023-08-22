Генштаб: ВСУ уничтожили 410 россиян, 33 артсистемы и более 60 единиц техники за сутки
22.08.2023, 08:36
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 410 российских оккупантов, 33 артиллерийские системы и более 60 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что на фронте произошло около 30 боевых столкновений, россияне наступают в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 258 340 (+410),
— танков — 4362 (+4),
— боевых бронированных машин — 8476 (+27),
— артиллерийских систем — 5295 (+31),
— РСЗО — 721 (+2),
— средств ПВО — 491 (+2),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 316,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4312 (+3),
— крылатых ракет — 1406,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7722 (+30),
— специальной техники — 797 (+3).
- 15 августа 2023 года во временно оккупированной части Запорожской области произошла стрельба между боевиками диктатора Чечни Кадырова и дагестанцами.
- В конце июня появились спутниковые снимки, согласно которым перед украинским контрнаступлением оккупанты соорудили дамбу в окрестностях временно оккупированного Токмака.
- В апреле 2022 года произошла перестрелка между бурятами и чеченцами, военнослужащими РФ, недалеко от Чернобаевки.
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