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Генштаб: ЗСУ знищили 640 росіян, 42 одиниці техніки, 19 артсистем та вісім засобів ППО

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 08:07
Генштаб: ЗСУ знищили 640 росіян, 42 одиниці техніки, 19 артсистем та вісім засобів ППО - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 640 російських окупантів, 42 одиниці техніки, 19 артилерійських систем та вісім засобів протиповітряної оборони за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що минулої доби сталося 40 бойових зіткнень, росіяни намагалися наступати на Донбасі, але безуспішно.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 241 330 (+640),

- танків – 4140 (+7),

- бойових броньованих машин – 8096 (+16),

- артилерійських систем – 4629 (+19),

- РСЗВ – 693 (+1),

- засобів ППО – 448 (+8),

- літаків – 315,

- гелікоптерів – 310,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11),

- крилатих ракет – 1298,

- кораблів/катерів – 18,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14),

- спеціальної техніки – 691 (+5).

Генштаб: ЗСУ знищили 640 росіян, 42 одиниці техніки, 19 артсистем та вісім засобів ППО
  • За словами спікера ЗСУ Череватого, Сили оборони під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство.
  • Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ рекордну кількість разів – 908.

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Наталія Медведєва
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