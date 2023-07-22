Генштаб: ЗСУ знищили 640 росіян, 42 одиниці техніки, 19 артсистем та вісім засобів ППО
Збройні Сили України знищили 640 російських окупантів, 42 одиниці техніки, 19 артилерійських систем та вісім засобів протиповітряної оборони за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що минулої доби сталося 40 бойових зіткнень, росіяни намагалися наступати на Донбасі, але безуспішно.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 241 330 (+640),
- танків – 4140 (+7),
- бойових броньованих машин – 8096 (+16),
- артилерійських систем – 4629 (+19),
- РСЗВ – 693 (+1),
- засобів ППО – 448 (+8),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 310,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11),
- крилатих ракет – 1298,
- кораблів/катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14),
- спеціальної техніки – 691 (+5).
- За словами спікера ЗСУ Череватого, Сили оборони під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство.
- Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ рекордну кількість разів – 908.
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