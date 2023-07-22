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Генштаб: ВСУ уничтожили 640 россиян, 42 единицы техники, 19 артсистем и восемь средств ПВО

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 08:07
Генштаб: ВСУ уничтожили 640 россиян, 42 единицы техники, 19 артсистем и восемь средств ПВО - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 640 российских оккупантов, 42 единицы техники, 19 артиллерийских систем и восемь средств противовоздушной обороны за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что за минувшие сутки произошло 40 боевых столкновений, россияне пытались наступать на Донбассе, но безуспешно.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 241 330 (+640),

— танков — 4140 (+7),

— боевых бронированных машин — 8096 (+16),

— артиллерийских систем — 4629 (+19),

— РСЗО — 693 (+1), 

— средств ПВО — 448 (+8),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 310,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3944 (+11),

— крылатых ракет — 1298,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7159 (+14),

— специальной техники — 691 (+5).

Генштаб: ВСУ уничтожили 640 россиян, 42 единицы техники, 19 артсистем и восемь средств ПВО
  • По словам спикера ВСУ Череватого, Силы обороны под Бахмутом наступают постепенно, но неустанно, используя тактическое новаторство.
  • За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ рекордное количество раз – 908.

Читайте также: Зеленский анонсирует, что контрнаступление скоро наберет обороты: ВСУ разминируют районы

Наталья Медведева
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