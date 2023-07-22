Генштаб: ВСУ уничтожили 640 россиян, 42 единицы техники, 19 артсистем и восемь средств ПВО

Вооруженные Силы Украины уничтожили 640 российских оккупантов, 42 единицы техники, 19 артиллерийских систем и восемь средств противовоздушной обороны за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что за минувшие сутки произошло 40 боевых столкновений, россияне пытались наступать на Донбассе, но безуспешно.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 241 330 (+640),

— танков — 4140 (+7),

— боевых бронированных машин — 8096 (+16),

— артиллерийских систем — 4629 (+19),

— РСЗО — 693 (+1),

— средств ПВО — 448 (+8),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 310,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3944 (+11),

— крылатых ракет — 1298,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7159 (+14),

— специальной техники — 691 (+5).

По словам спикера ВСУ Череватого, Силы обороны под Бахмутом наступают постепенно, но неустанно, используя тактическое новаторство.

За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ рекордное количество раз – 908.

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