Генштаб: ВСУ уничтожили 640 россиян, 42 единицы техники, 19 артсистем и восемь средств ПВО
Вооруженные Силы Украины уничтожили 640 российских оккупантов, 42 единицы техники, 19 артиллерийских систем и восемь средств противовоздушной обороны за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что за минувшие сутки произошло 40 боевых столкновений, россияне пытались наступать на Донбассе, но безуспешно.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 241 330 (+640),
— танков — 4140 (+7),
— боевых бронированных машин — 8096 (+16),
— артиллерийских систем — 4629 (+19),
— РСЗО — 693 (+1),
— средств ПВО — 448 (+8),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 310,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3944 (+11),
— крылатых ракет — 1298,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7159 (+14),
— специальной техники — 691 (+5).
- По словам спикера ВСУ Череватого, Силы обороны под Бахмутом наступают постепенно, но неустанно, используя тактическое новаторство.
- За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ рекордное количество раз – 908.
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