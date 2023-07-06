Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 600 окупантів та влаштували "геноцид" їхній техніці

Збройні Сили України ліквідували 600 російських окупантів, спалили 22 артилерійські системи та дев'ять засобів ППО за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ЗСУ наступають на Бердянськ, Мелітополь та під Бахмутом. За добу на Донбасі відбулося 38 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 232 300 осіб (+600);

— танків — 4068 (+6);

— бойових броньованих машин — 7932 (+15);

— артилерійських систем — 4310 (+22);

— РСЗВ — 657 (+1);

— засобів ППО — 404 (+9);

— літаків — 315;

— вертольотів — 309;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3635 (+21);

— крилатих ракет — 1264;

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6888 (+23);

— спеціальної техніки — 605 (+7).

Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.

Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, "без блискавичності".

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