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Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 600 окупантів та влаштували "геноцид" їхній техніці

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 08:20
Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 600 окупантів та влаштували
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України ліквідували 600 російських окупантів, спалили 22 артилерійські системи та дев'ять засобів ППО за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ЗСУ наступають на Бердянськ, Мелітополь та під Бахмутом. За добу на Донбасі відбулося 38 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 232 300 осіб (+600);

— танків — 4068 (+6);

— бойових броньованих машин — 7932 (+15);

— артилерійських систем — 4310 (+22);

— РСЗВ — 657 (+1);

— засобів ППО — 404 (+9);

— літаків — 315;

— вертольотів — 309;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3635 (+21);

— крилатих ракет — 1264;

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6888 (+23);

— спеціальної техніки — 605 (+7).

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте також: Генштаб: РФ атакує на п'яти напрямках, ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь — карта

Мілана Головань
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