Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали 600 оккупантов и устроили "геноцид" их технике
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 600 российских оккупантов, сожгли 22 артиллерийские системы и девять средств ПВО за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что ВСУ наступают на Бердянск, Мелитополь и под Бахмутом. За сутки на Донбассе произошло 38 боевых столкновений.
Общие потери врага во время большой войны составили:
— личного состава — 232 300 человек (+600);
— танков — 4068 (+6);
— боевых бронированных машин — 7932 (+15);
— артиллерийских систем — 4310 (+22);
— РСЗО — 657 (+1);
— средств ПВО — 404 (+9);
— самолетов — 315;
— вертолетов — 309;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3635 (+21);
— крылатых ракет — 1264;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 6888 (+23);
— специальной техники — 605 (+7).
- Генштаб сообщал, что Силы обороны продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех.
- Также ВСУ на юге продвигаются в направлении Бердянска — было зафиксировано продвижение в глубину обороны россиян на 2 км. Враг оказывает ожесточенное сопротивление.
- Военный аналитик полковник Черник сообщил, что контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию освобождения Херсона, "без молниеносности".
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