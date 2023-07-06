Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали 600 оккупантов и устроили "геноцид" их технике

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 600 российских оккупантов, сожгли 22 артиллерийские системы и девять средств ПВО за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что ВСУ наступают на Бердянск, Мелитополь и под Бахмутом. За сутки на Донбассе произошло 38 боевых столкновений.

Общие потери врага во время большой войны составили:

— личного состава — 232 300 человек (+600);

— танков — 4068 (+6);

— боевых бронированных машин — 7932 (+15);

— артиллерийских систем — 4310 (+22);

— РСЗО — 657 (+1);

— средств ПВО — 404 (+9);

— самолетов — 315;

— вертолетов — 309;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3635 (+21);

— крылатых ракет — 1264;

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 6888 (+23);

— специальной техники — 605 (+7).

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