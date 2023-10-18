Глава МЗС Британії про удар по лікарні в Газі: Занадто багато людей поспішили з висновками

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "занадто багато хто поспішив з висновками" щодо удару по лікарні в секторі Гази. Про це він написав у Twitter.

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За його словами, увечері 17 жовтня "занадто багато хто поквапився з висновками" про загибель людей у лікарні Аль-Ахлі.

"Помилка може поставити під загрозу ще більше життів. Чекайте на факти, повідомляйте про них ясно і точно. Холоднокровність має переважати", — заявив Клеверлі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що вибух у лікарні Аль-Ахлі в Газі 17 жовтня схоже спровокували терористичні групи сектору Гази, а не Ізраїль.

"Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. Судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви", – сказав він, публічно підтримавши ізраїльську версію подій.

Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети стався із самої Гази.

Після ракетного удару по лікарні у різних країнах мусульмани почали штурмувати посольства Ізраїлю та США. За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.

Армія оборони Ізраїлю показала кадри території навколо лікарні, заявляють, що на опублікованих кадрах не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ, якими завдаються удари по сектору Гази.

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