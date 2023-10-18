Глава МЗС Британії про удар по лікарні в Газі: Занадто багато людей поспішили з висновками
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "занадто багато хто поспішив з висновками" щодо удару по лікарні в секторі Гази. Про це він написав у Twitter.
За його словами, увечері 17 жовтня "занадто багато хто поквапився з висновками" про загибель людей у лікарні Аль-Ахлі.
"Помилка може поставити під загрозу ще більше життів. Чекайте на факти, повідомляйте про них ясно і точно. Холоднокровність має переважати", — заявив Клеверлі.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що вибух у лікарні Аль-Ахлі в Газі 17 жовтня схоже спровокували терористичні групи сектору Гази, а не Ізраїль.
"Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. Судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви", – сказав він, публічно підтримавши ізраїльську версію подій.
- Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети стався із самої Гази.
- Після ракетного удару по лікарні у різних країнах мусульмани почали штурмувати посольства Ізраїлю та США. За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.
- Армія оборони Ізраїлю показала кадри території навколо лікарні, заявляють, що на опублікованих кадрах не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ, якими завдаються удари по сектору Гази.
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