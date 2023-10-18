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Глава МЗС Британії про удар по лікарні в Газі: Занадто багато людей поспішили з висновками

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18.10.2023, 13:44
Глава МЗС Британії про удар по лікарні в Газі: Занадто багато людей поспішили з висновками - Фото
Джеймс Клеверлі (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "занадто багато хто поспішив з висновками" щодо удару по лікарні в секторі Гази. Про це він написав у Twitter.

За його словами, увечері 17 жовтня "занадто багато хто поквапився з висновками" про загибель людей у лікарні Аль-Ахлі.

"Помилка може поставити під загрозу ще більше життів. Чекайте на факти, повідомляйте про них ясно і точно. Холоднокровність має переважати", — заявив Клеверлі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що вибух у лікарні Аль-Ахлі в Газі 17 жовтня схоже спровокували терористичні групи сектору Гази, а не Ізраїль.

"Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. Судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви", – сказав він, публічно підтримавши ізраїльську версію подій.

  • Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети стався із самої Гази.
  • Після ракетного удару по лікарні у різних країнах мусульмани почали штурмувати посольства Ізраїлю та США. За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.
  • Армія оборони Ізраїлю показала кадри території навколо лікарні, заявляють, що на опублікованих кадрах не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ, якими завдаються удари по сектору Гази.

Читайте також: Напад ХАМАС на Ізраїль. США не мають доказів причетності Ірану – Пентагон

Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльВелика БританіяХАМАСсектор ГазиДжеймс Клеверлі
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