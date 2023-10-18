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Глава МИД Британии об ударе по больнице в Газе: Слишком многие поспешили с выводами

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 13:44
Глава МИД Британии об ударе по больнице в Газе: Слишком многие поспешили с выводами - Фото
Джеймс Клеверли (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что "слишком многие поспешили с выводами" насчет удара по больнице в секторе Газа. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, вечером 17 октября "слишком многие поторопились с выводами" о гибели людей в больнице Аль-Ахли.

"Ошибка может поставить под угрозу еще больше жизней. Ждите фактов, сообщайте о них ясно и точно. Хладнокровие должно преобладать", — заявил Клеверли.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе 17 октября, похоже, спровоцировали террористические группы сектора Газа, а не Израиль.

"Я был глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", – сказал он, публично поддержав израильскую версию событий. 

  • Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты произошел из самой Газы.
  • После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.
  • Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы, заявляют, что на опубликованных кадрах не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, которыми наносятся удары по сектору Газа.

Читайте также: Нападение ХАМАС на Израиль. У США нет доказательств причастности Ирана – Пентагон

Дмитрий Гриниченко
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