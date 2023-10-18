Глава МИД Британии об ударе по больнице в Газе: Слишком многие поспешили с выводами

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что "слишком многие поспешили с выводами" насчет удара по больнице в секторе Газа. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, вечером 17 октября "слишком многие поторопились с выводами" о гибели людей в больнице Аль-Ахли.

"Ошибка может поставить под угрозу еще больше жизней. Ждите фактов, сообщайте о них ясно и точно. Хладнокровие должно преобладать", — заявил Клеверли.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе 17 октября, похоже, спровоцировали террористические группы сектора Газа, а не Израиль.

"Я был глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", – сказал он, публично поддержав израильскую версию событий.

Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты произошел из самой Газы.

После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.

Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы, заявляют, что на опубликованных кадрах не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, которыми наносятся удары по сектору Газа.

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