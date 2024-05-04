Глава МЗС Польщі: Краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що західним союзникам слід надавати Україні військової допомоги, ніж потім виділяти кошти на її відбудову. Про це він заявив в інтерв'ю BBC World, цитує RMF 24.
"Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, захистити свої електростанції, захистити свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати", – сказав глава польської дипломатії.
Торкаючись допомоги від США, Сікорський заявив, що американському Конгресу слід було ухвалити її раніше, але "добре, що допомога вже йде".
"Я думаю, що Путіну було б добре визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, враховуючи, що ми будемо допомагати Україні, скільки буде потрібно", – резюмував він.
- 24 квітня 2024 року Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.
- 26 квітня США повідомили про те, що виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд.
- 27 квітня міністерка оборони Іспанії Роблес заявила, що країна надасть Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.
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