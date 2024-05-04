Глава МЗС Польщі: Краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати

Радослав Сікорський заявив, що Путіну було б добре визнати своє вторгнення помилкою, оскільки західні союзники допомагатимуть Україні й надалі

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що західним союзникам слід надавати Україні військової допомоги, ніж потім виділяти кошти на її відбудову. Про це він заявив в інтерв'ю BBC World, цитує RMF 24.

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"Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, захистити свої електростанції, захистити свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати", – сказав глава польської дипломатії.

Торкаючись допомоги від США, Сікорський заявив, що американському Конгресу слід було ухвалити її раніше, але "добре, що допомога вже йде".

"Я думаю, що Путіну було б добре визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, враховуючи, що ми будемо допомагати Україні, скільки буде потрібно", – резюмував він.

24 квітня 2024 року Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

26 квітня США повідомили про те, що виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд.

27 квітня міністерка оборони Іспанії Роблес заявила, що країна надасть Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.

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