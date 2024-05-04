Глава МИД Польши: Лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее восстанавливать

Радослав Сикорский заявил, что Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой, поскольку западные союзники будут помогать Украине и дальше

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что западным союзникам следует оказывать Украине военную помощь, чем затем выделять средства на ее восстановление. Об этом он заявил в интервью BBC World, цитирует RMF 24.

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"Украина крайне нуждается в зенитных ракетах, чтобы защитить свою промышленность, защитить свои электростанции, защитить свою инфраструктуру. Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать", – сказал глава польской дипломатии.

Касаясь помощи от США, Сикорский заявил, что американскому Конгрессу следовало принять его раньше, но "хорошо, что помощь уже идет".

"Я думаю, что Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой и сделать новый расчет, учитывая, что мы будем помогать Украине сколько будет нужно", – резюмировал он.

24 апреля 2024 года Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

26 апреля США сообщили о том, что выделят новый пакет военной помощи для Украины на $6 млрд.

27 апреля министерша обороны Испании Роблес заявила, что страна предоставит Украине дополнительные ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot.

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