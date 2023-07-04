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Голова Тернопільської облради вийшов на свободу. САП просить збільшити заставу та відсторонити його

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 13:52
Голова Тернопільської облради вийшов на свободу. САП просить збільшити заставу та відсторонити його - Фото
Михайло Головко (Фото: Михайло Головко/Facebook)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить збільшити заставу та відсторонити з посади голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого звільнили з-під варти — його підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря від бізнесмена-волонтера. Про це повідомили у пресслужбі САП.

У прокуратурі заявляють, що оскаржили запобіжні заходи Головко та ще двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Суд визначив суму застави в 805 000 грн як альтернативу тримання під вартою, проте САП не погоджується з такою сумою і наполягає на більш суворій мірі — збільшенні застави до 13 млн грн для Головка, 10 млн для першого заступника голови ОВД і 8 млн для другого.

Також там зазначають, що з урахуванням того, що звинувачення Головка пов'язані із посадою, прокурор готує клопотання про його усунення.

  • 26 червня НАБУ та САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, їх підозрюють у здирництві та отриманні хабаря від бізнесмена-волонтера. Також НАБУ оприлюднило відео епізоду, в якому вимагалася неправомірна вигода.
  • Всеукраїнське об'єднання "Свобода", членом якого є затриманий голова Тернопільської облради, заявило, що Головко останнім часом отримував багато погроз з боку "агресивних активістів московського патріархату".
  • 29 червня за Головка внесли заставу у 805 000 грн, його було звільнено. 

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Дмитро Гриниченко
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війнакорупціяСАПтернопільМихайло Головко
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