Голова Тернопільської облради вийшов на свободу. САП просить збільшити заставу та відсторонити його

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить збільшити заставу та відсторонити з посади голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого звільнили з-під варти — його підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря від бізнесмена-волонтера. Про це повідомили у пресслужбі САП.

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У прокуратурі заявляють, що оскаржили запобіжні заходи Головко та ще двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Суд визначив суму застави в 805 000 грн як альтернативу тримання під вартою, проте САП не погоджується з такою сумою і наполягає на більш суворій мірі — збільшенні застави до 13 млн грн для Головка, 10 млн для першого заступника голови ОВД і 8 млн для другого.

Також там зазначають, що з урахуванням того, що звинувачення Головка пов'язані із посадою, прокурор готує клопотання про його усунення.

26 червня НАБУ та САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, їх підозрюють у здирництві та отриманні хабаря від бізнесмена-волонтера. Також НАБУ оприлюднило відео епізоду, в якому вимагалася неправомірна вигода.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода", членом якого є затриманий голова Тернопільської облради, заявило, що Головко останнім часом отримував багато погроз з боку "агресивних активістів московського патріархату".

29 червня за Головка внесли заставу у 805 000 грн, його було звільнено.

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