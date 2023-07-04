Голова Тернопільської облради вийшов на свободу. САП просить збільшити заставу та відсторонити його
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить збільшити заставу та відсторонити з посади голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого звільнили з-під варти — його підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря від бізнесмена-волонтера. Про це повідомили у пресслужбі САП.
У прокуратурі заявляють, що оскаржили запобіжні заходи Головко та ще двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації.
Суд визначив суму застави в 805 000 грн як альтернативу тримання під вартою, проте САП не погоджується з такою сумою і наполягає на більш суворій мірі — збільшенні застави до 13 млн грн для Головка, 10 млн для першого заступника голови ОВД і 8 млн для другого.
Також там зазначають, що з урахуванням того, що звинувачення Головка пов'язані із посадою, прокурор готує клопотання про його усунення.
- 26 червня НАБУ та САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, їх підозрюють у здирництві та отриманні хабаря від бізнесмена-волонтера. Також НАБУ оприлюднило відео епізоду, в якому вимагалася неправомірна вигода.
- Всеукраїнське об'єднання "Свобода", членом якого є затриманий голова Тернопільської облради, заявило, що Головко останнім часом отримував багато погроз з боку "агресивних активістів московського патріархату".
- 29 червня за Головка внесли заставу у 805 000 грн, його було звільнено.
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