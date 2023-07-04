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Глава Тернопольского облсовета вышел на свободу. САП просит увеличить залог и отстранить

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 13:52
Глава Тернопольского облсовета вышел на свободу. САП просит увеличить залог и отстранить - Фото
Михаил Головко (Фото: Михайло Головко/Facebook)

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит увеличить залог и отстранить от должности главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, которого освободили из-под стражи — его подозревают в вымогательстве и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

В прокуратуре заявляют, что обжаловали меры пресечения Головко и еще двум заместителям главы Тернопольской областной военной администрации.

Суд определил сумму залога в 805 000 грн как альтернативу содержания под стражей, однако САП не соглашается с такой суммой и настаивает на более строгой мере — увеличении залога до 13 млн грн для Головко, 10 млн для первого замглавы ОВА и 8 млн для второго. 

Также там отмечают, что с учетом того, что обвинения Головко связаны с занимаемой должностью, прокурор готовит ходатайство о его отстранении. 

  • 26 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, их подозревают в вымогательстве и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Также НАБУ обнародовало видео эпизода, в котором вымогалась неправомерная выгода.
  • Всеукраинское объединение Свобода, членом которого является задержанный председатель Тернопольского облсовета, заявило, что Головко в последнее время получал много угроз со стороны "агрессивных активистов московского патриархата".
  • 29 июня за Головко внесли залог в 805 000 грн, он был освобожден.

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Дмитрий Гриниченко
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коррупциявойнаТернопольсапМихаил Головко
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