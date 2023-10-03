Голова військового комітету НАТО: Головні загрози – Росія та терористи. В нас є план протидії

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бавер заявив, що головними загрозами для Альянсу є Росія та тероризм. Про це він повідомив під час Варшавського безпекового форуму, цитує його Укрінформ.

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За його словами, командування армій НАТО розробило регіональні плани, які стосуються протидії Росії та терористичним угрупованням.

Він зазначив, що плани було затверджено на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Бавер заявив, що регіональні плани стосуються "того, що потрібно бути здатним зробити для стримування та захисту від цих двох противників, двох загроз".

Адмірал наголосив, що на саміті в Мадриді у 2022 році лідери НАТО вирішили збільшити кількість військ на східному фланзі.

28 вересня генсек Альянсу Столтенберг приїхав із неанонсованим візитом до Києва. Він зустрівся із президентом Зеленським, обговорили питання посилення ППО.

НАТО розмістить у Литві літаки AWACS для моніторингу військової активності РФ.

Столтенберг закликав світ готуватися до довгої війни Росії проти України.

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