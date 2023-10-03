Голова військового комітету НАТО: Головні загрози – Росія та терористи. В нас є план протидії
03.10.2023, 14:34
Роб Бавер (Фото: EPA)
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бавер заявив, що головними загрозами для Альянсу є Росія та тероризм. Про це він повідомив під час Варшавського безпекового форуму, цитує його Укрінформ.
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За його словами, командування армій НАТО розробило регіональні плани, які стосуються протидії Росії та терористичним угрупованням.
Він зазначив, що плани було затверджено на саміті Альянсу у Вільнюсі.
Бавер заявив, що регіональні плани стосуються "того, що потрібно бути здатним зробити для стримування та захисту від цих двох противників, двох загроз".
Адмірал наголосив, що на саміті в Мадриді у 2022 році лідери НАТО вирішили збільшити кількість військ на східному фланзі.
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