Глава военного комитета НАТО: Главные угрозы — РФ и террористы. Есть план противодействия
03.10.2023, 14:34
Роб Бауэр (Фото: EPA)
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что главными угрозами для Альянса являются Россия и терроризм. Об этом он сообщил во время Варшавского форума безопасности, цитирует его Укринформ.
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По его словам, командование армий НАТО разработало региональные планы, которые касаются противодействия России и террористическим группировкам.
Он отметил, что планы были утверждены на саммите Альянса в Вильнюсе.
Бауэр заявил, что региональные планы касаются "того, что нужно быть способным сделать для сдерживания и защиты от этих двух противников, двух угроз".
Адмирал подчеркнул, что на саммите в Мадриде в 2022 году лидеры НАТО решили увеличить количество войск на восточном фланге.
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