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Глава военного комитета НАТО: Главные угрозы — РФ и террористы. Есть план противодействия

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 14:34
Глава военного комитета НАТО: Главные угрозы — РФ и террористы. Есть план противодействия - Фото
Роб Бауэр (Фото: EPA)

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что главными угрозами для Альянса являются Россия и терроризм. Об этом он сообщил во время Варшавского форума безопасности, цитирует его Укринформ.

По его словам, командование армий НАТО разработало региональные планы, которые касаются противодействия России и террористическим группировкам.
Он отметил, что планы были утверждены на саммите Альянса в Вильнюсе. 
Бауэр заявил, что региональные планы касаются "того, что нужно быть способным сделать для сдерживания и защиты от этих двух противников, двух угроз".

Адмирал подчеркнул, что на саммите в Мадриде в 2022 году лидеры НАТО решили увеличить количество войск на восточном фланге. 

  • 28 сентября генсек Альянса Столтенберг приехал с неанонсированным визитом в Киев. Он встретился с президентом Зеленским, обсудили вопросы усиления ПВО.
  • НАТО разместит в Литве самолеты AWACS для "мониторинга военной активности РФ".
  • Столтенберг призвал мир готовиться к долгой войне России против Украины. 

Читайте также: Генсек НАТО о "вступлении в обмен на территории": Только украинцы решают, что приемлемо

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнанатотерроризмРоб Бауэр
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