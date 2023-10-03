Глава военного комитета НАТО: Главные угрозы — РФ и террористы. Есть план противодействия

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что главными угрозами для Альянса являются Россия и терроризм. Об этом он сообщил во время Варшавского форума безопасности, цитирует его Укринформ.

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По его словам, командование армий НАТО разработало региональные планы, которые касаются противодействия России и террористическим группировкам.

Он отметил, что планы были утверждены на саммите Альянса в Вильнюсе.

Бауэр заявил, что региональные планы касаются "того, что нужно быть способным сделать для сдерживания и защиты от этих двух противников, двух угроз".

Адмирал подчеркнул, что на саммите в Мадриде в 2022 году лидеры НАТО решили увеличить количество войск на восточном фланге.

28 сентября генсек Альянса Столтенберг приехал с неанонсированным визитом в Киев. Он встретился с президентом Зеленским, обсудили вопросы усиления ПВО.

НАТО разместит в Литве самолеты AWACS для "мониторинга военной активности РФ".

Столтенберг призвал мир готовиться к долгой войне России против Украины.

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