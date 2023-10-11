ГУР намагається вражати в Росії унікальні оборонні підприємства, єдині у своєму роді

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю Українській правді, що спецоперації ГУР здебільшого націлені на ураження критично важливих для Росії підприємств, єдиних у своєму роді.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми намагаємося вражати саме критичні елементи оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Деякі виробництва свого роду є унікальними", – сказав він.

Скібіцький пояснив, що, "наприклад, якщо уразити об’єкт, де виготовляється певна складова частина і ця складова може бути виготовлена тільки на цьому підприємстві, це дозволяє зменшити швидкість виробництва озброєння, або взагалі припинити його виготовлення".

За словами Скібіцького, ГУР має власну методику, згідно з якою, визначає найбільш критичні об'єкти російського військово-промислового комплексу та виводить їх з ладу не лише ударами безпілотників, але й "іншими методами".

Що це за методи, представник української розвідки не уточнив.

13 вересня 2023 року у ГУР підтвердили удар безпілотником по Рєдкінському дослідному заводу у Тверській області РФ.

20 вересня було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".

24 вересня український безпілотник атакував у Курську й будівлю МВС РФ.

Читайте також: Спецпризначенці ГУР мали бій у Криму, виконали завдання та відійшли. Втрати неспівмірні – Юсов

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.