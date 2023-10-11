RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ГУР намагається вражати в Росії унікальні оборонні підприємства, єдині у своєму роді

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 23:40
ГУР намагається вражати в Росії унікальні оборонні підприємства, єдині у своєму роді - Фото
Вадим Скібіцький (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю Українській правді, що спецоперації ГУР здебільшого націлені на ураження критично важливих для Росії підприємств, єдиних у своєму роді.

"Ми намагаємося вражати саме критичні елементи оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Деякі виробництва свого роду є унікальними", – сказав він.

Скібіцький пояснив, що, "наприклад, якщо уразити об’єкт, де виготовляється певна складова частина і ця складова може бути виготовлена тільки на цьому підприємстві, це дозволяє зменшити швидкість виробництва озброєння, або взагалі припинити його виготовлення".

За словами Скібіцького, ГУР має власну методику, згідно з якою, визначає найбільш критичні об'єкти російського військово-промислового комплексу та виводить їх з ладу не лише ударами безпілотників, але й "іншими методами".

Що це за методи, представник української розвідки не уточнив.

Читайте також: Спецпризначенці ГУР мали бій у Криму, виконали завдання та відійшли. Втрати неспівмірні – Юсов

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаВадим Скібіцький
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 