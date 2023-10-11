ГУР пытается поражать в России уникальные оборонные предприятия, единственные в своем роде

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил в интервью Украинской правде, что спецоперации ГУР в основном нацелены на поражение критически важных для России предприятий, единственных в своем роде.

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"Мы пытаемся поражать именно критические элементы оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Некоторые производства своего рода уникальны", – сказал он.

Скибицкий пояснил, что, "например, если поразить объект, где производится определенная комплектующая и эта комплектующая может быть изготовлена только на этом предприятии, это позволяет снизить скорость производства вооружения или вообще прекратить его изготовление".

По словам Скибицкого, ГУР имеет собственную методику, согласно которой определяет наиболее критические объекты российского военно-промышленного комплекса и выводит их из строя не только ударами беспилотников, но и "другими методами".

Что это за методы, представитель украинской разведки не уточнил.

13 сентября 2023 года в ГУР подтвердили удар беспилотником по Редкинскому опытному заводу в Тверской области РФ.

20 сентября был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно поразившими цель".

24 сентября украинский беспилотник атаковал в Курске и здание МВД РФ.

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