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ГУР: всередині дронів та танків окупантів – західні деталі, у Москви закінчуються гроші

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25.05.2023, 12:26
ГУР: всередині дронів та танків окупантів – західні деталі, у Москви закінчуються гроші - Фото
Андрій Юсов (Фото: Радіо Свобода)

Зброя та військова техніка, яку Росія використовує у війні проти України, містить деталі, що виробляються на Заході. Про це в інтерв'ю польському виданню PAP заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, йдеться зокрема про іранські дрони-камікадзе Shahed-136, та про знищені або захоплені українськими воїнами російські танки.

Відповідаючи на запитання, хто із союзників Росії постачає їй зброю, Юсов відповів "Іран та Білорусь".

Він також заявив, що прослідковуються випадки торгівлі з Північною Кореєю.

"Росія готувалася до війни задовго до 24 лютого 2022 року. Вони виробляли і накопичували зброю перед вторгненням на нашу територію. Однак ці ресурси не безмежні, і західні санкції також поширюються на союзників Росії", – сказав представник ГУР.

Юсов додав, що у країни-агресора начебто закінчуються гроші, а відтак – можливість виробляти та купувати зброю.

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Мілана Головань
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