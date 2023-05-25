ГУР: внутри дронов и танков оккупантов – западные детали, у Москвы заканчиваются деньги

Оружие и военная техника, которую Россия использует в войне против Украины, содержит производимую на Западе начинку. Об этом в интервью польскому изданию PAP заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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По его словам, речь идет, в частности, об иранских дронах-камикадзе Shahed-136 и об уничтоженных или захваченных украинскими воинами российских танках.

Отвечая на вопрос, кто из союзников России снабжает ее оружием, Юсов ответил "Иран и Беларусь".

Он также заявил, что наблюдаются случаи торговли с Северной Кореей.

"Россия готовилась к войне задолго до 24 февраля 2022 года. Они производили и накапливали оружие перед вторжением на нашу территорию. Однако эти ресурсы не безграничны и западные санкции также распространяются на союзников России", – сказал представитель ГУР.

Юсов добавил, что у страны-агрессора вроде бы заканчиваются деньги, а значит – возможность производить и покупать оружие.

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